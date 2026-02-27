ファーウェイ・ジャパンは2月27日、従来より大画面化したスマートウォッチ「HUAWEI Band 11」シリーズを予約開始した。HUAWEI Band 11と、HUAWEI Band 11 Proの2モデルを用意し、いずれも3月18日に発売する。価格はBand 11が8,580円、11 Proが11,880円の見込み。Band 11は通常アルミ合金ケースだが、プラスチックケースを採用した6,800円の廉価モデルもEC限定で販売する。「HUAWEI Band 11」シリーズ。本体のデザインは丸みを帯び