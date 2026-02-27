「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）メジャーのパワーを見せつけた。レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２６日、日本代表「侍ジャパン」に合流した３人のうち、唯一フリー打撃に登場。２４日に帰国したばかりで「ちょっとふわふわしていますけど。時差ぼけだと思う」という状態ながら、１９スイング中５発、うち１発は４階席看板を直撃した。「米国でも通