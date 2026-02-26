渡辺翔太（Snow Man）が羽田空港でエアポートルックを披露するコメント動画が、『SPUR』『VOGUE JAPAN』『FASHIONSNAP』といったファッションメディアのInstagramで公開されている。 【動画】渡辺翔太がエアポートルックを披露するコメント動画①～③ 渡辺は、自身がアンバサダーを務める「TOD’S（トッズ）」の2026年秋冬コレクションショーに出席するために、イタリア・ミラノへ渡航