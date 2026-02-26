渡辺翔太（Snow Man）が羽田空港でエアポートルックを披露するコメント動画が、『SPUR』『VOGUE JAPAN』『FASHIONSNAP』といったファッションメディアのInstagramで公開されている。

【動画】渡辺翔太がエアポートルックを披露するコメント動画①～③

渡辺は、自身がアンバサダーを務める「TOD’S（トッズ）」の2026年秋冬コレクションショーに出席するために、イタリア・ミラノへ渡航した。

■カバンの中身は“大量のパック”という美容男子ぶりも披露

『SPUR』Instagramでは、Snow Manの新曲「オドロウゼ！」の振り付けにある、人差し指と親指を立てたポーズでニッコリ。

コーデのポイントについては「ホワイトな渡辺ってことで。すみません、なんの捻りもなくて」と謙虚にコメント。アイボリーのジップジャケットにパンツのセットアップに、白いTシャツとレザーシューズをあわせており、明るめ茶髪のヘアスタイルともマッチしている。

ミラノ滞在中に欠かせないアイテムとして「スキンケアのパックですね。大量にカバンのなかに入っています」と美容男子の渡辺らしいコメントも。アップになったタイミングでは白肌＆ツヤツヤの唇も輝いている。

『VOGUE JAPAN』Instagramでは、まとっているセットアップを「お気に入り」と紹介。「袖の生地がニットになっていて。着心地がよくて軽くて。空港ファッションにぴったり」と、ディテールもアピールした。

飛行機のなかの過ごし方は「読書をしようかなっていう気持ちなんですけど、最初から最後まで爆睡していることが多いですね。今回もそうなると思います」と明かした。

『FASHIONSNAP』Instagramでは、ショーの参加について「ワクワク、ドキドキのふたつの気持ちが交錯している」と心境を吐露。

空港ファッションについては「僕の肌と髪色の感じにも合ってるかなって思いつつ」と笑顔。レザートートバックを片手に「いってきます、はい、さようなら」とさわやかにカメラから去っていった。

コメント欄には「ラフなんだけど品があってしょっぴーらしい」「大人カジュアルで素敵」「明るい髪色もお似合い」「お肌つるつる」「『はい、さようなら』がかわいい」などといった声が続々と届いている。

■“ホワイトな渡辺”をアピールした『SPUR』

■「飛行機のなかでは爆睡」と明かした『VOGUE JAPAN』

■「はい、さようなら」とさわやかに去る『FASHIONSNAP』