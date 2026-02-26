【モデルプレス＝2026/02/26】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優の母・京子さんが2月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族で安産祈願に訪れた様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】妊娠発表の27歳タレント「美しいお母様」安産祈願に訪れた家族4ショット◆みちょぱ、京都の神社で安産祈願京子さんは「家族そろって安産祈願へ みんなでお参りできてよかった」とつづり、京都のわら天神宮へ安産祈願に訪れた