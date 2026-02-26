【モデルプレス＝2026/02/26】日本テレビ系朝の番組「DayDay.」発の音楽LIVE「DayDay. SUPER LIVE 2026」が、5月15日〜17日に日本武道館にて開催決定。同番組と縁の深い出演者が集結する。【写真】&TEAMとキンプリが“台湾版紅白”収録後に記念ショット◆「DayDay. SUPER LIVE 2026」開催決定2026年で3年目となる同イベント。番組MCの武田真一＆山里亮太ほか、番組レギュラーのFUMAが所属する&TEAM、佐藤大樹が所属するFAN