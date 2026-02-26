「DayDay. SUPER LIVE 2026」日本武道館で開催決定 &TEAM・FANTASTICS・超特急ら出演
【モデルプレス＝2026/02/26】日本テレビ系朝の番組「DayDay.」発の音楽LIVE「DayDay. SUPER LIVE 2026」が、5月15日〜17日に日本武道館にて開催決定。同番組と縁の深い出演者が集結する。
【写真】&TEAMとキンプリが“台湾版紅白”収録後に記念ショット
2026年で3年目となる同イベント。番組MCの武田真一＆山里亮太ほか、番組レギュラーのFUMAが所属する&TEAM、佐藤大樹が所属するFANTASTICSをはじめとする、番組と縁の深い豪華アーティストが一同に集結。今後も追加アーティストの解禁を予定している。3年目となる2026年は、日本武道館で3Days開催。番組ならではのオリジナル企画や、会場でしか観られない豪華コラボ目白押し。観て・聴いて・感じて、会場一体となって楽しめるスペシャルな音楽LIVEとなっている。（modelpress編集部）
【Day1：5月15日（金）】
アイナ・ジ・エンド／東京スカパラダイスオーケストラ／BUDDiiS（and more）
【Day2：5月16日（土）】
aoen／岩田剛典／THE RAMPAGE／CIRRA／超特急（and more）
【Day3：5月17日（日）】
＆TEAM／クレイジーウォウウォ!!／s**t kingz／FANTASTICS（and more）
会場：日本武道館
開催日時：2026年5月15日（金）＆16日（土）＆17日（日）
開場：開場16：00予定／開演17：00予定※時刻は変更となる場合あり
【Not Sponsored 記事】
