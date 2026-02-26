中道改革連合の泉健太衆院議員が2026年2月25日、高市早苗首相が自民党の議員らにカタログギフトを配布していた件について、持論をつづった。「今回の支出には、政党交付金は一切使用することはありません」発端となったのは、週刊文春が24日に公開した「高市早苗首相が『当選祝い』カタログギフトを衆院議員に配っていた！『週刊文春』取材に複数の事務所が受領を認める《政策秘書の実弟が議員会館で...》」などとする記事だった