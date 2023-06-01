Excel帳票から必要データだけを抜き出してCSV化する作業は、定型業務でも想像以上に時間を使います。DITの新ツール「xFormly（フォームリー）」は、その抽出設定を画面操作で進められるクラウドサービスとして4月1日に販売開始します。現行のExcelを残したまま連携用データを整えられる点が、今回の大きな注目ポイントです。 DIT「xFormly（フォームリー）」 販売開始日：2026年4月1日月額利用料：1,2