2026年2月25日、東京都新宿区のエクスゲートが提供する「おてがるでんき」で、24時間受付の即時送電サービスが始まりました。引越しが集中する3月・4月に向けて、夜間でも最短10分で送電できる体制を打ち出した点が今回の注目ポイントです。電気契約の手続きを忘れやすい引越し当日に、スマホから短時間で復旧へつなげられる運用になっています。 おてがるでんき「24時間受付・最短10分即時送電サービス開始」