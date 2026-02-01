2026年2月25日、東京都新宿区のエクスゲートが提供する「おてがるでんき」で、24時間受付の即時送電サービスが始まりました。

引越しが集中する3月・4月に向けて、夜間でも最短10分で送電できる体制を打ち出した点が今回の注目ポイントです。

電気契約の手続きを忘れやすい引越し当日に、スマホから短時間で復旧へつなげられる運用になっています。

おてがるでんき「24時間受付・最短10分即時送電サービス開始」

サービス開始日：2026年2月25日受付時間：24時間最短送電時間：10分スマホ申込完了目安：最短3分基本料金：0円〜

おてがるでんきは、エクスゲートが展開する電力サービスです。

同社は電気・ガス・通信を横断して暮らしのライフラインを扱う事業者で、契約の煩雑さを減らす設計を進めています。

今回の新運用は、引越し当日の「契約漏れで部屋が暗い」という実務トラブルに正面から対応するサービスです。

夜間でも動く即時送電オペレーション

受付：24時間対応送電開始目安：最短10分申込例1：21:30申込→21:40送電開始申込例2：2:20申込→2:50送電開始

深夜帯の申込例まで公開されているため、帰宅が遅い引越し当日でも復旧見込みを立てやすい運用です。

通常営業時間に縛られない受付体制は、単身引越しや仕事終わりの入居日に相性が良い設計になっています。

夜間復旧を前提にした生活インフラ対応中。

引越しシーズンの手続き漏れを補う導線

引越し経験者の手続き忘れ実感：62％引越し集中期：3月・4月申込完了目安：最短3分

役所手続き、荷造り、ガスや水道の開通準備が重なる日に、電気契約だけ抜けるケースは実際に起きやすい状況です。

スマホ完結の導線を前面に置くことで、現地到着後に気づいたケースでもその場で対応しやすくなります。

手続きの順番が崩れやすい引越し当日に、復旧までの時間を短くできる点が実用的です！

料金設計と利用実績で見る使いやすさ

基本料金：0円〜契約件数：10万件以上

固定費の入口を抑えた料金設計は、転居直後に出費が増えるタイミングと相性の良い条件です。

契約件数10万件以上という実績も公開されており、短期的なキャンペーンではなく継続運用のサービスとして判断しやすくなっています。

料金と実績の両面を同時に確認できる情報開示設計。

運営会社エクスゲートのライフライン提供基盤

運営会社所在地：東京都新宿区運営会社本社機能：電気・ガス・通信の提供体制

エクスゲートは「おてがるでんき」に加えて「おてがるガス」「おてがる光」を展開し、生活インフラを横断して設計しています。

複数インフラを同一ブランド群で扱うことで、引越し時に発生しやすい契約管理の分断を減らしやすい構成です。

単体サービスの提供で終わらず、暮らし全体の手続き負荷を下げる方向性が明確です☆

引越し当日の停電トラブルは、疲れている時間帯ほど心理的負担が大きくなります。

24時間受付と最短10分送電を組み合わせた今回の仕組みは、生活立ち上げ初日の不確実性を小さくする実務型の改善です。

春の転居シーズンに向けて、契約忘れリスクを先回りで抑えたい人にとってチェックしやすい新サービスになっています。

【引越し当日の真っ暗リスクを夜間も回避！

おてがるでんき「24時間受付・最短10分即時送電サービス開始」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 即時送電サービスはいつから始まりましたか？

2026年2月25日から開始しています。

Q. 夜間でも申し込みできますか？

24時間受付のため夜間・深夜でも申し込み可能です。

Q. 送電開始までどのくらいかかりますか？

最短10分で送電開始と案内されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 引越し当日の真っ暗リスクを夜間も回避！おてがるでんき「24時間受付・最短10分即時送電サービス開始」 appeared first on Dtimes.