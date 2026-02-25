東京・上野恩賜公園で、冬の定番イベント「おでん＆地酒フェス2026」が5日間限定で開催されます。2026年2月19日(木)から23日(月祝)まで、全国のご当地おでんと厳選地酒が集まる構成です。寒い時期にうれしい温かい料理と日本酒の組み合わせを、駅近の屋外会場で気軽に楽しめます☆ 「おでん＆地酒フェス2026 in 上野恩賜公園」 開催期間：2026年2月19日(木)〜2月23日(月祝)開催時間：10:00〜21:00最終