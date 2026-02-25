冬の上野で熱々おでんと地酒を満喫！Dtimes「おでん＆地酒フェス2026 in 上野恩賜公園」

東京・上野恩賜公園で、冬の定番イベント「おでん＆地酒フェス2026」が5日間限定で開催されます。

2026年2月19日(木)から23日(月祝)まで、全国のご当地おでんと厳選地酒が集まる構成です。

寒い時期にうれしい温かい料理と日本酒の組み合わせを、駅近の屋外会場で気軽に楽しめます☆

「おでん＆地酒フェス2026 in 上野恩賜公園」

開催期間：2026年2月19日(木)〜2月23日(月祝)開催時間：10:00〜21:00最終日開催時間：10:00〜20:00会場：上野恩賜公園 竹の台広場（噴水前広場）アクセス：JR上野駅公園口から徒歩2分入場料：無料

立ち飲みフェス実行委員会は、「おでん＆地酒フェス2026 in 上野恩賜公園」を主催する実行団体です。

上野恩賜公園の竹の台広場は、上野駅から徒歩圏で立ち寄りやすいイベントスペースです。

2025年開催の盛り上がりを踏まえ、2026年は全国のおでん文化と地酒文化をより幅広く味わえる内容になっています。

全国ご当地おでんの食べ比べ

主な具材：大根・卵・こんにゃく・厚揚げ・牡蠣札幌おでん・広島大粒真牡蠣おでん

会場には定番の出汁おでんだけでなく、地域素材を生かしたご当地おでんがそろいます。

牡蠣の旨みを主役にした一杯や、しみ込んだ大根の食感など、具材ごとの違いを比較しやすい構成です。

湯気とともに提供される温製メニューなので、屋外で味わう冬らしい食体験を楽しめます☆

厳選地酒と温度違いのペアリング

酒類ラインナップ：地酒・にごり酒・梅酒飲み方の選択：熱燗・冷酒

地酒はおでんとの相性を考えて選定されており、料理に合わせて味の方向を変えやすいのが魅力です。

熱燗で出汁の余韻を重ねる飲み方と、冷酒で切れ味を立たせる飲み方を同じ会場で試せます。

にごり酒や梅酒まで含めた構成なので、日本酒に慣れていない人でも入口を選びやすい内容です。

入場無料でペット同伴も可能なため、週末の散歩や買い物の前後に組み込みやすいイベントです。

昼の食べ歩きから夜の一杯まで使い分けやすく、上野エリアの冬のおでかけ先として押さえておきたい催しです。

【冬の上野で熱々おでんと地酒を満喫！

立ち飲みフェス実行委員会「おでん＆地酒フェス2026 in 上野恩賜公園」】の紹介でした。

よくある質問

Q. おでん＆地酒フェス2026 in 上野恩賜公園の開催期間はいつですか？

開催期間は2026年2月19日(木)〜2月23日(月祝)です。

Q. おでん＆地酒フェス2026 in 上野恩賜公園の開催時間を教えてください。

開催時間は10:00〜21:00です。

最終日開催時間は10:00〜20:00です。

Q. おでん＆地酒フェス2026 in 上野恩賜公園の開催場所はどこですか？

会場は上野恩賜公園 竹の台広場（噴水前広場）です。

