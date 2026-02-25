フィード・ワン [東証Ｐ] が2月25日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の70億円→81億円(前期は67.8億円)に15.7％上方修正し、増益率が3.1％増→19.3％増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の32.8億円→43.8億円(前年同期は29.8億円)に33.5％増額し