【モデルプレス＝2026/02/25】タレントの辻希美が2月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。離乳食作りの様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】5児のママタレ「色鮮やか」ほうれん草、かぼちゃ、にんじんの手作り離乳食◆辻希美、手作り離乳食を披露辻は「離乳食作り」「初期の離乳食作りは好き」とコメント。ほうれん草、かぼちゃ、にんじんの3種類のペーストをトレーに分けて保存する写真を公開した。◆辻希美の離乳食作