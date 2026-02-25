辻希美「初期の離乳食作りは好き」3種の手作り離乳食公開「色鮮やか」「参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/02/25】タレントの辻希美が2月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。離乳食作りの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】5児のママタレ「色鮮やか」ほうれん草、かぼちゃ、にんじんの手作り離乳食
辻は「離乳食作り」「初期の離乳食作りは好き」とコメント。ほうれん草、かぼちゃ、にんじんの3種類のペーストをトレーに分けて保存する写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「丁寧なママ」「愛情たっぷり」「参考になる」「素敵」「色鮮やか」といった声が上がっている。
辻は、夫でタレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、手作り離乳食を披露
◆辻希美の離乳食作りに反響
