【モデルプレス＝2026/02/25】元AKB48でタレントの西野未姫が2月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱のために作ったスープを披露した。【写真】第2子妊娠中の26歳元AKB「けーが太ったから」ゴロッと野菜の手作り脂肪燃焼スープ◆西野未姫、夫・山本圭壱のための脂肪燃焼スープ披露西野は「けーが太ったから脂肪燃焼スープ作ってみた」とつづり、写真を投稿。鍋の中には具だくさんなトマ