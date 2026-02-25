西野未姫「けーが太ったから」具だくさん脂肪燃焼スープ披露「栄養と愛情がたっぷり」「最高の奥さん」と称賛の声
【モデルプレス＝2026/02/25】元AKB48でタレントの西野未姫が2月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱のために作ったスープを披露した。
西野は「けーが太ったから脂肪燃焼スープ作ってみた」とつづり、写真を投稿。鍋の中には具だくさんなトマトベースのスープが入っており、「夜中お腹空いたらこれ飲んでね」と山本へのメッセージを添えている。
この投稿に、ファンからはなど「栄養と愛情がたっぷり」「けーさん羨ましい」「美味しそう」「レシピ知りたい」「真似したい」「最高の奥さん」と反響が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
