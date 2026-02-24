2026年2月19日、GoogleはYouTubeにて「YouTubeショッピング アフィリエイト プログラム」を開始。楽天市場とパートナーシップを締結したことを発表した。 （関連：【写真あり】YouTube Japan代表・山川奈織美氏、楽天グループ・三木谷浩史氏、小田切ヒロら登壇） 「YouTubeショッピング アフィリエイト プログラム」とは、YouTubeクリエイターが動画内で紹介した商品をタグ付けし、視聴者はそこから