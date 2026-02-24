『パペットスンスン』と『スシロー』が待望のコラボ第2弾！ おすしもスイーツも、限定グッズ付きメニューが怒涛のラインナップで大集結！2024年11月に大反響を呼んだ『パペットスンスン』とスシローのコラボ企画が、さらにパワーアップして帰ってきました！3月4日〜3月29日の期間で開催する第2弾では、おなじみの「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」に加え、新たに「ツクツク」と「ファンファン」もデザインに仲間入り。