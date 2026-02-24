¡Ø¥¹¥·¥í¡¼¡Ù¡ß¡Ø¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Ù¤ÎÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¤¬3/4¤«¤é³«ºÅ¡ª Å·Á³¥¤¥ó¥ÉËî7´ÓÀ¹¤ê¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤òÍÑ°Õ
¡¡¡Ø¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Ù¤È¡Ø¥¹¥·¥í¡¼¡Ù¤¬ÂÔË¾¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¡ª ¤ª¤¹¤·¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÜÅó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÂç½¸·ë¡ª
¡¡2024Ç¯11·î¤ËÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Ù¤È¥¹¥·¥í¡¼¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡3·î4Æü¡Á3·î29Æü¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¡Ö¥Î¥ó¥Î¥ó¡×¡Ö¥¾¥ó¥¾¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ä¥¯¥Ä¥¯¡×¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¥ó¡×¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë1220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¡ÈÅ·Á³¥¤¥ó¥ÉËî7´ÓÀ¹¤ê¡É¤Ë¤Ï¼Ì¿¿»£±Æ¤¬Ä½¤ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¤¨¤Ó¤È¾ø¤·ÈÁÎ©¤Î¥Ð¥¸¥ë¥Þ¥è¥Á¡¼¥ºßÕ¤ê¡É¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯¡¢¿©¸å¤Î¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ïçõ¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡É¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¿©»ö¤ÎºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥ó¥¹¥ó¿Ô¤¯¤·¡£
¡¡¡È¤×¤Á¥í¡¼¥»¥Ã¥È¡É¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
¡¡²óÅ¾¤¹¤·¥¹¥·¥í¡¼¤È¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤¬ºÆ¤Ó¥³¥é¥Ü¡ª3·î4Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¤Î¤ª¤¹¤·¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤òÅ¸³«
¡¡CHOCOLATE Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÊÕÍµ²ð¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤Î¹ñ¡Ò¥È¥¥¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ó¤Ë½»¤à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¤ó¤É¥¹¥·¥í¡¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·µï¹ÌÊ¿¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥·¥í¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²èÂèÆóÃÆ¤¬¡¢3·î4Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¹¥·¥í¡¼Å¹ÊÞ¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¡Ö¥Î¥ó¥Î¥ó¡×¡Ö¥¾¥ó¥¾¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ä¥¯¥Ä¥¯¡×¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¥ó¡×¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Î¤ª¤¹¤·¤ä¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª¤¹¤·¤Î¥Í¥¿¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡ÊÁ´3¼ï¡ËÉÕ¤¤Î¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡ÊÁ´3¼ï¡ËÉÕ¤¤Î¡ÖÅ·Á³¥¤¥ó¥ÉËî7´ÓÀ¹¤ê¡×¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡õ¥·¡¼¥ëÉÕ¤¤Î¡Ö¤×¤Á¥í¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¹¥·¥í¡¼¡ß¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¡¡¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡´ë²èÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://www.akindo-sushiro.co.jp/campaign/detail.php?id=4261
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ To Go¡×¡ÖµþÃ®¡¦¥¹¥·¥í¡¼¡×¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¦¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡¦»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡õ¥·¡¼¥ë¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ÅÀ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢·ÊÉÊ¤Î¼êÇÛÁí¿ô¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä³«»Ï°Ê¹ß¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¡¦²Á³Ê¤ò¥¹¥·¥í¡¼¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡¦¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥·¥í¡¼¡ß¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó ¥³¥é¥ÜÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£ ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡¡¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤¡¡
¡¡¤¨¤Ó¤È¾ø¤·ÈÁÎ©¤Î¥Ð¥¸¥ë¥Þ¥è¥Á¡¼¥ºßÕ¤ê
¡¡¡¦²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 250±ß¡Á
¡¡¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼êÇÛÁí¿ô46.8ËüËçÊ¬¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤¡¡
¡¡¥µ¡¼¥â¥ó¥¢¥Ü¥«¥É
¡¡¡¦²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 250±ß¡Á
¡¡¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼êÇÛÁí¿ô40.5ËüËçÊ¬¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¡ä
¡¡ÇØ·Ê¤¬Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥ó¥¹¥ó¤¿¤Á¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼êÇÛÁí¿ô¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¥é¥ó¥À¥àÄó¶¡¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡¡¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤
¡¡¤³¤À¤ï¤ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¤®¤ê
¡¡¡¦²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 250±ß¡Á
¡¡¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼êÇÛÁí¿ô23.4ËüËçÊ¬¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤ ¤Þ¤°¤¿¤¯´¬
¡¡¡¦²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 250±ß¡Á
¡¡¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼êÇÛÁí¿ô27ËüËçÊ¬¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»
¢¨¤¿¤¯¤¢¤ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¡ä
¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼êÇÛÁí¿ô¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¥é¥ó¥À¥àÄó¶¡¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÂçÎÌ¤ÎÇã¤¤Àê¤á¤ä¡¢±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Å¾Çä¹Ô°Ù¡¢¤ª°ì¿Í¤µ¤ÞÊ£¿ô¸Ä¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä³«»Ï°Ê¹ß¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Î²Á³Ê¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä³«»Ï°Ê¹ß¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ÏÉÊÀÚ¤ì¾ðÊó¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ To Go¡×¡ÖµþÃ®¡¦¥¹¥·¥í¡¼¡×¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡¡¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤¡¡
¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ïçõ¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é
¡¡¡¦²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 350±ß¡Á
¡¡¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Î¼êÇÛÁí¿ô46.8ËüËçÊ¬¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¡ä
¡¡¥¹¥·¥í¡¼5¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥óÉÕ¤
¡¡¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½´ü´ÖÃæ¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥é¥ó¥À¥àÄó¶¡¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¦¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨ÍøÍÑ²ÄÇ½´ü´ÖÆâ¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼Î¢ÌÌ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢Web¥Ú¡¼¥¸¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤ò¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¡×¡Ö¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ To Go¡×¡ÖµþÃ®¡¦¥¹¥·¥í¡¼¡×¤Ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÂçÎÌ¤ÎÇã¤¤Àê¤á¤ä¡¢±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Å¾Çä¹Ô°Ù¡¢¤ª°ì¿Í¤µ¤ÞÊ£¿ô¸Ä¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÏÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤Î²Á³Ê¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ÏÉÊÀÚ¤ì¾ðÊó¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ To Go¡×¡ÖµþÃ®¡¦¥¹¥·¥í¡¼¡×¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡¡¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¡¡Å·Á³¥¤¥ó¥ÉËî7´ÓÀ¹¤ê¡¡
¡¡¡¦²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 1,220±ß¡Á
¡¡¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤Î¼êÇÛÁí¿ô22.5ËüËçÊ¬¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À¹¤ê¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¡§Âç¤È¤í¡¢Ãæ¤È¤í 3´Ó¡¢Ãæ¤È¤í¾Ç¤¬¤·¾ßÌý¡ÊÄ¾²ÐßÕ¤ê¡Ë¡¢ÄÒ¤±ÀÖ¿È¡¢¤Í¤®¤È¤íÊñ¤ß
¡¡¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅòÆÝ¤ß¤¬Åö¤¿¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥ÉÉÕ¤
¡¡¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤ËÆ±Éõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÑ»æ¤Î2¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡¢ ¡È¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄêÅòÆÝ¤ß2¸Ä¥»¥Ã¥È¡É¤¬100Ì¾¤µ¤Þ¤ËÅö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢ÅöÍî·ë²Ì¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦±þÊç´ü´Ö¡¡2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á 3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡¡¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É»ÈÍÑ´ü´Ö¡¡2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¡¡¡ã¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¡ä
¡¡¥¹¥ó¥¹¥ó¤¿¤Á¤¬¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Æ©ÌÀ¤Ê¥«¡¼¥É¤Ç¡¢ÇØ·Ê¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤Ï¥é¥ó¥À¥àÄó¶¡¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÂçÎÌ¤ÎÇã¤¤Àê¤á¤ä¡¢±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Å¾Çä¹Ô°Ù¡¢¤ª°ì¿Í¤µ¤ÞÊ£¿ô¸Ä¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤ÏÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤Î²Á³Ê¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ÏÉÊÀÚ¤ì¾ðÊó¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ To Go¡×¡ÖµþÃ®¡¦¥¹¥·¥í¡¼¡×¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¤¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡¡¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¤¡¡¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯
¡¡¡¦²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 1,300±ß¡Á
¡¡¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¼êÇÛÁí¿ô29.7Ëü¸ÄÊ¬¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»
¢¨ÂçÎÌ¤ÎÇã¤¤Àê¤á¤ä¡¢±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Å¾Çä¹Ô°Ù¡¢¤ª°ì¿Í¤µ¤ÞÊ£¿ô¸Ä¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¥É¥ê¥ó¥¯¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¡ä
¡¡¤ª¤¹¤·¤Î¥Í¥¿¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¨¤ë¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î¡¢»Ø¿Í·Á¤È¤·¤Æ¤âÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¥é¥ó¥À¥àÄó¶¡¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÂçÎÌ¤ÎÇã¤¤Àê¤á¤ä¡¢±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Å¾Çä¹Ô°Ù¡¢¤ª°ì¿Í¤µ¤ÞÊ£¿ô¸Ä¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼êÇÛ¿ôÎÌ¤Ï¥³¥é¥ÜÂÐ¾Ý¤ÎÁ´¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ËÉÕ¤¯¥°¥Ã¥º¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê»Ø¿Í·Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¸Ä¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤Î²Á³Ê¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ÏÉÊÀÚ¤ì¾ðÊó¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ To Go¡×¡ÖµþÃ®¡¦¥¹¥·¥í¡¼¡×¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡õ¥·¡¼¥ëÉÕ¤¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡¡¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡õ¥·¡¼¥ëÉÕ¤¡¡¤×¤Á¥í¡¼¥»¥Ã¥È
¡¦²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ 680±ß¡Á
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡õ¥·¡¼¥ë¤Î¼êÇÛÁí¿ô17.3Ëü¸ÄÊ¬¤¬´°Çä¼¡Âè½ªÎ»
¥ß¥Ë¤·¤ã¤ê¤Î¤ª¤¹¤·4´¬¡Ê¤¨¤Ó¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¤Þ¤°¤í¡¢¤¿¤Þ¤´¡Ë¤¤¤¯¤é¤ÎÊñ¤ß¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥¼¥ê¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¥·¡¼¥È¡ÊÁ´3¼ï¡ËÉÕ
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¼¥ê¡¼¤ÎÌ£¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡õ¥·¡¼¥ë¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¡ä
¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡õ¥·¡¼¥ë¤Ï¥é¥ó¥À¥àÄó¶¡¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡ã¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥·¡¼¥È¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¡ä
¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥·¡¼¥È¤Ï¥é¥ó¥À¥àÄó¶¡¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÂçÎÌ¤ÎÇã¤¤Àê¤á¤ä¡¢±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Å¾Çä¹Ô°Ù¡¢¤ª°ì¿Í¤µ¤ÞÊ£¿ô¸Ä¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¤×¤Á¥í¡¼¥³¥¤¥ó¡×¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡õ¥·¡¼¥ë¡¦¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥·¡¼¥È¤ÏÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¸Ä¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤Î²Á³Ê¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ÏÉÊÀÚ¤ì¾ðÊó¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ To Go¡×¡ÖµþÃ®¡¦¥¹¥·¥í¡¼¡×¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅÃæ¤Ë¥¹¥·¥í¡¼¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¥¹¥·¥í¡¼¸ø¼°X¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¡Ê½é²ó¤Ï2026Ç¯3·î4Æü¸áÁ°8»þ°Ê¹ß¤ËÅê¹ÆÍ½Äê¡Ë¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç20Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¥¹¥·¥í¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤ª¿©»ö·ô10,000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¦¾ÞÉÊ¡§¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤ª¿©»ö·ô10,000±ßÊ¬¡×¡ß20Ì¾¤µ¤Þ
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
¡¡¡¥¹¥·¥í¡¼¸ø¼°X¡Ê@akindosushiroco¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¡¡¢¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤Î¹ñ¡Ò¥È¥¥¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ó¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤·¤®¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
¡¡6ºÍ¤Î¥¹¥ó¥¹¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¯¤ê¹¤²¤ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¡£
¡¡X¡§ https://x.com/puppet_sunsun
¡¡YouTube¡§https://www.youtube.com/c/puppetsunsun
¡¡Web¥µ¥¤¥È¡§https://puppetsunsun.com
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¤ÎÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
©PUPPET SUNSUN/PS committee