与田祐希が自身のInstagramを更新し、乃木坂46在籍時の思い出ショットを披露した 【写真】コンサートのステージショットなど、与田祐希の乃木坂46在籍時の思い出ショットの数々 ■与田「たくさんの方のおかげで相変わらず愉快な日々を過ごせています」 2025年2月22日と23日の2日間にわたって、福岡・みずほPayPayドーム福岡にて『乃木坂46 与田祐希 卒業コンサート』を行い、乃木坂46を卒業した与田。