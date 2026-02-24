与田祐希が自身のInstagramを更新し、乃木坂46在籍時の思い出ショットを披露した

【写真】コンサートのステージショットなど、与田祐希の乃木坂46在籍時の思い出ショットの数々

■与田「たくさんの方のおかげで相変わらず愉快な日々を過ごせています」

2025年2月22日と23日の2日間にわたって、福岡・みずほPayPayドーム福岡にて『乃木坂46 与田祐希 卒業コンサート』を行い、乃木坂46を卒業した与田。ちょうど1年後の2026年2月23日にInstagramを更新した。

与田は、「乃木坂46を卒業して今日で丸1年！」と切り出し「会場に足を運んでくださった皆様 メンバー、スタッフさんをはじめ関わってくださった皆様 今日思い出してくださった皆様 ありがとうございました！」と感謝の気持ちを綴った。続けて「そして今も、たくさんの方のおかげで相変わらず愉快な日々を過ごせています ありがとうございます！」と現在の心境を明かした。

「卒コンの写真ほぼ載せ切ってしまったので、懐かしい写真と動画を最後に」とコメントし、複数枚の写真を披露。まず目を引くのは、熱狂の渦中にあったステージ上での凛々しい姿（1、2枚目）、そこから一転して、グレーのパーカー姿で眠っている姿（4枚目）、ビブスを着用したまま壁に身体を預けて眠る無防備な瞬間（5枚目）など、多忙を極めた当時のリアルな舞台裏が映し出されている。さらに、与田らしくユーモアが溢れるカットも公開。”まだ眠い”と書かれたTシャツ姿でケータリングを吟味するコミカルな一コマ（6枚目）や頭から白いタオルをかぶっていたずらっぽく微笑む様子（7枚目）が並ぶ。

そして、白い卒業ドレスを纏った姿で鏡越しに自撮りをしている様子（8枚目）、ソロ楽曲「100日目」を歌唱しようとしている動画（9枚目）など緊張感あふれる舞台裏も。さらに、耳付きカチューシャと白ニット姿（10枚目）、白いブラウスを纏い軽やかに回転するメイキング動画（11枚目）、ブラインド越しに外を見ながらもぐもぐとお弁当を食べている瞬間を切り取った一枚も（13枚目）。「全部 夢のままで」の衣装に身を包み、楽屋でノリノリにステップを踏みながらくるりと回る躍動感ある動画（14枚目）、リボンネクタイとグレーのニット姿（16枚目）、色鮮やかな卒業祝いのケーキ（17枚目）、そして”与田”の名前が入ったビブスとマイク（18枚目）までも公開。

SNSには「一年経つの早いね」「可愛すぎて罪」「色褪せない思い出をありがとう」「アイドルになってくれてありがとう」といった声が続々と集まっている。

