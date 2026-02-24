開幕前は33万人→金メダルで遂に500万人まで増加ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体と女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）の人気爆発が止まらない。大会前、インスタグラムのフォロワー数は約33万だったが、22日時点で350万まで急上昇。24日にはついに500万人の大台を突破した。世界の女子アスリートとしても屈指の数字で、広告業界からの注目も必至だ。今大会はまず団体で金メダル獲得に貢献