開幕前は33万人→金メダルで遂に500万人まで増加

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体と女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）の人気爆発が止まらない。大会前、インスタグラムのフォロワー数は約33万だったが、22日時点で350万まで急上昇。24日にはついに500万人の大台を突破した。世界の女子アスリートとしても屈指の数字で、広告業界からの注目も必至だ。

今大会はまず団体で金メダル獲得に貢献。さらに女子シングルではショートプログラム（SP）3位から日本勢を逆転し、2冠を達成した。13歳で全米女王になり、前回の北京五輪（6位）後に16歳で引退。18歳で復帰し、19歳で世界一になり、20歳で五輪金メダルを獲得した。

リウのフォロワー数は大会前の2月3日時点で33万2000人だったのに対し、大会終了後の22日に350万人に達していたことを米国代表公式インスタグラムが伝えていた。これがさらに伸び、たった数日で500万人の大台に達した。

米国の同年代の女性アスリートと比較しても、500万人は図抜けた人気だ。テニスの4大大会で全米、全仏を制している21歳ココ・ガウフは230万人。米経済誌「フォーブス」で総収入約51億5000万円の「世界で最も稼いだ女性アスリート」に選ばれているが、そんな人気者の約2倍となったから驚きだ。

また米陸上界のスーパースター、女子100メートルの25歳シャカリ・リチャードソンが430万人。リウはこれも上回った。

見る者を惹き込む演技はもちろん、天真爛漫なキャラクター、勝ち負けよりスケートを楽しむ精神性が注目され、米国をはじめ、世界各国のファンを魅了した。さらには女子シングルの表彰式前に塗ったリップオイルが米メディアに取り上げられるなど、すでにスケート以外の観点でも大きな注目を浴びている。

ミラノ五輪ではフォロワー653万人のユタ・レールダム（オランダ）が金メダル獲得直後にインナーをちらつかせただけで約1億5000万円のスポンサー収益が発生する可能性があると報じられている。注目度の高い五輪でひと際輝いたリウにも、企業側から注目が寄せられるのは必至。アイスショーで声がかかるのはもちろん、広告、スポンサーなどの面でも引っ張りだこになる可能性がありそうだ。



（THE ANSWER編集部）