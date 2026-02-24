Image: Apple なにかが起こりそうな予感がしてまいりました。Appleは3月4日にニューヨークとロンドン、上海の3カ所でスペシャルイベントの開催を告知。毎年この時期はハードウェアのリニューアルのタイミングでもあるので、新製品発表かな！ という期待もありますね。というかその期待しかない。で、何が出るの？ は諸説あるところ。断定はできませんけど、市場の動向からいくつかのヒントも