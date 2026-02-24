なにかが起こりそうな予感がしてまいりました。

Appleは3月4日にニューヨークとロンドン、上海の3カ所でスペシャルイベントの開催を告知。毎年この時期はハードウェアのリニューアルのタイミングでもあるので、新製品発表かな！ という期待もありますね。というかその期待しかない。

で、何が出るの？ は諸説あるところ。

断定はできませんけど、市場の動向からいくつかのヒントもあります。Bloombergのマーク・ガーマン記者が指摘しているのは、在庫の減少です。

Apple retail stores are running out of: iPhone 16e, M4 MacBook Airs, M4 Pro and M4 Max MacBook Pros, iPad Airs, Apple Watch bands, and Apple Studio Displays. https://t.co/ZNOLWmcFCg - Mark Gurman (@markgurman) February 22, 2026

ガーマン氏は、Apple直営店にて…

・iPhone 16e／M4 MacBook Air／M4ProとMaxのMacBook Pro／iPad Air／Apple Watchバンド／Apple Studio Display

などが品薄になっていると報告。

これらって、やはり最近リニューアルの噂が多々聞こえているハードたちですね（Apple Watchバンドは謎ですが、春の新色登場かなぁ）。

これらのすべてが3月4日からのAppleのイベントで発表されるのか？はわかりませんけど、これらの買い替えを検討している人は、まもなく何かしらの動きはある。と身構えておいたほうが良いと思います。

ちなみに、僕が期待しているのは、iPhoneのチップを採用すると噂されている廉価MacBook。

来月発表か。待望の安価MacBookは色味もカラフル？

12インチちゃんみたいに、カジュアルモバイルな子だといいなぁ。

