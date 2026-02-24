3月27日に全国公開される永瀬廉と吉川愛のW主演映画『鬼の花嫁』のキャラクターポスター5種と新場面写真が公開された。 参考：永瀬廉と吉川愛がゆっくりと惹かれ合っていく『鬼の花嫁』主題歌特別映像＆新場面写真 本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、永瀬が演じるあやかしの頂点に立つ“鬼”鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）と、吉川演じる愛を知らない平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・