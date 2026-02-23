北朝鮮内部で、金正恩総書記の娘・金ジュエ氏の存在感が急速に高まっている。ラジオ・フリー・アジアが20日付で伝えたところによると、現地幹部の間では「近く重要職に就くのでは」との観測が広がり、一般住民の関心も集中しているという。とりわけ話題となっているのが年齢で、「もう大人ではないか」との声が相次いでいる。地方幹部は、最近の公式行事での振る舞いや待遇が明らかに変化し、後継者としての演出が強まっていると証