お笑いコンビ・ニューヨークが、2月22日に公開された公式YouTubeチャンネル「ニューヨークのニューラジオ」で、熱愛報道のあった令和ロマン・くるまの相方・松井ケムリを「動揺してるだろ」とイジった。嶋佐和也が最近のお笑い界で、令和ロマン・くるまが様々な壁を打ち破っていると話し、「暴れまくってるねえ」と語る。屋敷裕政も「マジヤバいわあ、くるま」と笑い、「いや、MEGUMIもすげえな。KJと付き合った後、くるま行ってる