ニューヨーク、令和ロマン・ケムリに「動揺してるだろ？」
お笑いコンビ・ニューヨークが、2月22日に公開された公式YouTubeチャンネル「ニューヨークのニューラジオ」で、熱愛報道のあった令和ロマン・くるまの相方・松井ケムリを「動揺してるだろ」とイジった。
嶋佐和也が最近のお笑い界で、令和ロマン・くるまが様々な壁を打ち破っていると話し、「暴れまくってるねえ」と語る。屋敷裕政も「マジヤバいわあ、くるま」と笑い、「いや、MEGUMIもすげえな。KJと付き合った後、くるま行ってるやん。信じられない。MEGUMIさんと付き合える気せんかったな、何回かお仕事ご一緒させてもらったけど。いや、全然付き合えそうじゃなかった。悔しい……」とコメント。
嶋佐が「ケムリはどう思ってんだろうな？ ずっと横で」と言うと、屋敷は「お前、動揺してるだろ？ 本当は。なんか堂々としてる顔してるけど。ケムリ。お前、なんか、じっとしてるようで、動けへんだけやろ、お前。くるまの動きについてけんくて。素直になれよ、ビビってるよな？ お前。ケムリ、くるまのヤバさに。お前、どっしりするしかないだけだろ」と語る。嶋佐は「こんな化け物だと思ってなかっただろ？ ケムリ」とイジった。
