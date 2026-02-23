今話題のせいろ料理。とはいえ、レシピのレパートリーがなかなか増えないという人も多いのでは？今回は、せいろをつかったレシピで人気のりよ子さんに、見た目が鮮やかな「鶏胸レンコンの梅ジソミルフィーユ」レシピを教えてもらいました。せいろ蒸しだからこそ引き出せる「鶏胸のおいしさ」は必見。ぜひ味わってみてください！※ この記事は『フーディストノートmagazine vol.4 鶏むねの人気おかず』（扶桑社刊）に掲載された内