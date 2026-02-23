今話題のせいろ料理。とはいえ、レシピのレパートリーがなかなか増えないという人も多いのでは？ 今回は、せいろをつかったレシピで人気のりよ子さんに、見た目が鮮やかな「鶏胸レンコンの梅ジソミルフィーユ」レシピを教えてもらいました。せいろ蒸しだからこそ引き出せる「鶏胸のおいしさ」は必見。ぜひ味わってみてください！

※ この記事は『フーディストノートmagazine vol.4 鶏むねの人気おかず』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

【写真】レンコンの食感がたまらない

食材を切って並べるだけ！せいろで簡単「ミルフィーユ蒸し」

梅干しの酸味と青ジソの風味でさっぱりと食べられ、シャキシャキのレンコンとしっとり鶏胸が好相性の一品です。

「今回はゴマダレを添えていますが、好みでポン酢しょうゆをつけて食べてもおいしいです。なるべく厚みをそろえて食材を切るのがポイントです」（りよ子、以下同）

●鶏胸レンコンの梅ジソミルフィーユ

【材料（1〜2人分）】

鶏胸肉 1／2枚

レンコン 1節（200g）

青ジソ 10枚

梅干し 3個

片栗粉 大さじ1

A［白すりゴマ大さじ1 豆乳小さじ2 みそ小さじ1 酢小さじ1／2］



【つくり方】

（1） 鶏肉は薄いそぎ切りにする。レンコンは薄い半月切りにする。青ジソは縦半分に切る。梅干しは種を除いてたたく。

（2） せいろに穴をあけたクッキングシートを敷いて縁に沿って円を描くように、レンコン、青ジソ、梅干し、片栗粉を軽くまぶした鶏肉の順に並べていく。蒸気の上がった鍋にのせ、フタをして強めの中火で10分ほど蒸す。

（2） 器に盛り、混ぜ合わせたAをつけていただく。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう