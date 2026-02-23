オープン戦、日本ハム−阪神」（２３日、エナジックスタジアム名護）阪神のラファエル・ドリス投手が打球を右手に当て、負傷降板した。八回から登板すると、１死から藤森の放った痛烈な投ゴロがドリスの体の正面へ。右手を添えるようにグラブを出したが前にはじいた。すぐに拾って一塁に送球しアウトにはしたが、右腕は当たった箇所を気にしながらトレーナーとともに治療を受けにベンチへ下がった。そのまま交代となり、