◆パ・リーグ日本ハム３―５西武（１７日・エスコンフィールド）日本ハムは痛い逆転負けを喫し、今季ワーストに並ぶ３連敗。借金２となった。１点を先行された直後の１回裏、「１番・二塁」でプロ初出場初スタメン初打席のドラフト３位・大塚が、いきなり右翼線二塁打でプロ初安打。ルーキーの一打から２本の犠飛であっさり逆転した。４回には万波がリーグ単独トップの右越え７号ソロを放ち、リードを広げた。先発の北山は