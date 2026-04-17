「ファーム・西地区、阪神０−４ソフトバンク」（１６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）打者としてではなく、左翼手として魅せた。「左手首の関節炎」で２軍調整中の阪神のドラフト１位・立石（創価大）が実戦復帰後２試合連続で左翼を守り、球際の強さが光るビッグプレーで相手の追加点を阻止。プロ入り後、本格的に取り組む外野守備で光るものを見せた。八回１死二、三塁、中沢が放ったライナー性の打球に対し、立石は思