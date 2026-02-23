2026年秋にも登場か？ 三菱の名車「パジェロ」復活へ2026年年初のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」で、三菱自動車工業の取締役 代表執行役社長 兼 最高経営責任者である加藤 隆雄氏は、「2026年には、本格的なオフロード性能を持つ新型クロスカントリーSUVを投入する計画です」とコメント。三菱ファンだけでなく、SUVファンを歓喜させました。その言葉とともに、多くの人の脳裏を浮かんだのは、あの名車の