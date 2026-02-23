【モデルプレス＝2026/02/23】Travis Japanの松倉海斗が、2月28日発売の「Men’s PREPPY（メンズプレッピー）」2026年4月号表紙に登場。ジュニア時代のヘアメイクや最近のヘアメイクについて語っている。【写真】トラジャ松倉海斗が30分足を踏んでいた先輩◆「メンズプレッピー」表紙は松倉海斗表紙には、グループとしても個人としても活躍の幅を広げている松倉が、約1年ぶりに2度目の単独登場。今号ではグループの3rd ALBUM『’s