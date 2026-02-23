福岡市の図書館で男女3人が襲われた事件で、逮捕された男が「誰でもいいから人を殺したかった」という趣旨の供述をしていることが、捜査関係者への取材で分かりました。 福岡市早良区の無職、吉井辰夫容疑者（61）は19日、福岡市総合図書館で利用者の女性を包丁で切りつけ、殺害しようとした疑いで現行犯逮捕されました。女性のほか男性2人も刃物で襲われ、吉井容疑者は関与を認める供述をしています。その後の捜査関係者への取