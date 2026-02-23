[2.22 オーストリア・ブンデスリーガ第20節 LASKリンツ 1-5 ザルツブルク]ザルツブルクのFW北野颯太が22日に開催されたオーストリア・ブンデスリーガ第20節LASKリンツ戦(○5-1)で今季5ゴール目を記録した。北野は2-1の前半37分、ドリブルで中央を攻め上がったFWケリム・アライベゴビッチの右を並走。パスを受けると、ペナルティエリア右でスピードに乗ったまま右足を振り抜き、豪快にネットを揺らした。昨年6月にセレッソ大