ザルツブルク北野颯太が頂上対決で今季5点目! 5-1大勝&首位キープに貢献
[2.22 オーストリア・ブンデスリーガ第20節 LASKリンツ 1-5 ザルツブルク]
ザルツブルクのFW北野颯太が22日に開催されたオーストリア・ブンデスリーガ第20節LASKリンツ戦(○5-1)で今季5ゴール目を記録した。
北野は2-1の前半37分、ドリブルで中央を攻め上がったFWケリム・アライベゴビッチの右を並走。パスを受けると、ペナルティエリア右でスピードに乗ったまま右足を振り抜き、豪快にネットを揺らした。
昨年6月にセレッソ大阪から完全移籍した北野は、8試合ぶりとなる今季5得点目をマーク。後半22分までプレーした。
ダニエル・バイヒラー新監督の初陣だった首位ザルツブルクは、2位LASKリンツとの頂上対決を制し、3戦ぶりの白星をつかんだ。2位に浮上したシュトゥルム・グラーツとは2ポイント差となっている。
