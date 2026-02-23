ザンクトパウリのMF藤田譲瑠チマがリーグ初得点ドイツ・ブンデスリーガのザンクト・パウリは現地時間2月22日、リーグ第23節でブレーメンと対戦し、2-1で勝利した。この試合にスタメン出場した日本代表MF藤田譲瑠チマがブンデス初ゴールを決めた。1-1で迎えた後半25分にチャンスが訪れた。味方が右サイドを突破するとニアサイドにフォローしてきた藤田へマイナスのラストパスが渡る。ワンタッチでのシュートにはタイミングが合