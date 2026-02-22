ねぐせ。が、本日2月22日(日)に配信リリースした新曲「一生僕ら恋をしよう」のミュージックビデオを公開した。「一生僕ら恋をしよう」は、そのタイトルの通り”永遠の愛”を歌ったラブソング。シングル曲としては初めてGt.なおやが作詞作曲を手掛け、「宇宙で一番あったかいバンド」と標榜する彼らの魅力がたっぷり詰まったハートウォーミングな曲調に、表現力豊かなVo.りょたちの歌声が冴えわたる1曲。MVキャストには、2024年公開