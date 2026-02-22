ねぐせ。が、本日2月22日(日)に配信リリースした新曲「一生僕ら恋をしよう」のミュージックビデオを公開した。

「一生僕ら恋をしよう」は、そのタイトルの通り”永遠の愛”を歌ったラブソング。シングル曲としては初めてGt.なおやが作詞作曲を手掛け、「宇宙で一番あったかいバンド」と標榜する彼らの魅力がたっぷり詰まったハートウォーミングな曲調に、表現力豊かなVo.りょたちの歌声が冴えわたる1曲。

MVキャストには、2024年公開の「花束が似合う君へ (fantastic ver.)」MVにも出演している蒼井旬を起用。別れの多い高校卒業式の一日という舞台で描いた「花束が似合う君へ」から数年後という設定で制作された今作には、中山もゆかが出演し、結婚を控える2人の何気ない幸せな日常を描いた作品に。監督も石田清志郎が続投し、その他キャストや演出においても連動したシーンが散りばめられた作品に仕上がっている・

また「一生僕ら恋をしよう」のリリースを記念して、応募者全員に「Gt.なおや手書きイラスト入り オリジナルトーク背景画像」が手に入るLINE BGM設定キャンペーンもスタート。

3月5日（木）からはライブハウスツアーを行脚しながら、3月29日（日）は名古屋で自身主催フェスを控えている彼ら。さらに、今年6月28日（日）には自身最大キャパとなる横浜アリーナでのワンマンライブ＜愛問愛答＞も開催される。

■楽曲に寄せて （ねぐせ。Gt.なおやコメント）

いつも後ろ向きな曲ばかり書いてしまう自分は、愛や恋について曲を書くのが少し苦手です。

恥ずかしさもあるのですが、実体験を伴わない歌詞は言葉にしてみると何処か嘘臭く感じて、

全部を分かって欲しいわけじゃないけれど、伝えたい言葉も伝わりきらないんじゃないか、

そんな自分の卑屈さも取っ払って久しぶりにギターを片手に弾き語りからこの曲を作りました。

“一生”なんていう言葉は転じて呪いみたいで中々口にはできないですが、

それでもこのテーマで曲を書くにあたり絶対に入れたいワードの一つでした。

自分自身の事ではなくて、この曲の中の二人が

結婚前夜に小さな夢と愛と幸せと一緒に、不安を抱えながらも生きていくんだというそんな曲です。

沢山聞いていただけると幸甚に存じます。

ねぐせ。Gt.なおや

■「一生僕ら恋をしよう」

2026.2.22 Digital Release

https://kmu.lnk.to/ibksn

＜ねぐせ。ONEMAN LIVE 「愛問愛答」＞

2026年6月28日(日) 横浜アリーナ

OPEN 17:00/ START 18:00

特設サイト：https://neguse.jp/aimonaitou/ チケット：8,888円(税込) 全席指定 プレイガイド統一先着先行 受付中

ローチケ：https://l-tike.com/neguse/

イープラス：https://eplus.jp/neguse/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/neguse-k/

※2/23(月) 23:59まで

＜ねぐせ。「スペースシャトルで初めての街までツアー 2026 青い春編」＞

2026年3月5日(木) 茨城 mito LIGHT HOUSE

2026年3月6日(金) 栃木 HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2

2026年3月13日(金) 長野 NAGANO CLUB JUNK BOX

2026年3月14日(土) 山梨 甲府CONVICTION

2026年3月17日(火) 群馬 前橋DYVER

2026年4月8日(水) 愛知 豊橋 club KNOT

2026年4月9日(木) 静岡 静岡UMBER

2026年4月18日(土) 福島 郡山Hip Shot Japan

2026年4月19日(日) 岩手 盛岡CLUB CHANGE WAVE

2026年5月13日(水) 兵庫 太陽と虎

2026年5月14日(木) 京都 KYOTO MUSE チケット：5,500円（税込）全自由（1drink別） ローチケHMVプレミアム会員先行：〜1/25(日)23:59まで

プレリクエスト抽選先行：〜2/2(月)23:59まで

https://l-tike.com/neguse/

＜ねぐせ。presents「HOT de GOOD fest. 2026」＞

2026年3月29日（日）名古屋 COMTEC PORTBASE

open12:00/start13:00 出演：ねぐせ。 / アルステイク / KALMA / Bye-Bye-Handの方程式 / bokula. / Blue Mash / Maki / moon drop / ヤングスキニー 特設サイト：https://neguse.jp/hot-de-good-fest2026/ チケット：6,666円（1drink別）スタンディング, 2F指定席

https://l-tike.com/neguse/