国民的落ち物アクションパズルゲーム『ぷよぷよ』シリーズを介護福祉のシーンや認知機能トレーニング向けに最適化したゲーム『ぷよぷよトレーナー』の開発が発表された。【画像】『ぷよぷよトレーナー』プレイイメージエンタケア研究所、エレコム、GLOE、松竹ブロードキャスティングが、介護福祉とエンタテインメントの知見を持つ4社による製作委員会を設立。セガが展開する『ぷよぷよ』シリーズを介護福祉のシーンや認知機能