医療ケアが必要な子どもたちに映画を楽しんでもらおうという上映会が、岡山市北区のイオンシネマ岡山で開かれました。 【写真を見る】すべての子どもたちに映画の楽しさを岡山市でインクルーシブ映画上映会【岡山】 重い病気や障がいを抱える子どもたちが芸術や文化に触れる機会を増やそうと、全国で上映会を行っているNPO法人が企画したものです。 これまでに全国47都道府県で約100回実施されていて、岡山県では2回目