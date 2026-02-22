サーバーラックはサーバー機器類を収納するためのキャビネットであり、ラックマウント型のサーバー機器を効率的に配置できるので機器の管理はもちろんのこと冷却やケーブル配置を容易にしてくれるメリットがあります。ただし機器の配置を検討する際にはラックのスペースをどのように割り振るかを考慮し適切に計画することが重要となります。「Rackula」はサーバーラックのレイアウトを設計するためのオンラインツールでラックを効