【モデルプレス＝2026/02/22】お笑いタレントのキンタロー。が2月22日、自身のInstagramを更新。フィギュアスケートの“りくりゅう”ペアこと三浦璃来選手、木原龍一選手のモノマネを披露し、話題となっている。【写真】キンタロー。「感動が蘇る」カツラで“りくりゅう”ハグ再現◆キンタロー。“りくりゅう”ペアのモノマネ公開キンタロー。は「オリンピック 沢山の感動をありがとう」「私も祝福をさせてください 心からの敬意を