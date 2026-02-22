キンタロー。“りくりゅう”ペアのモノマネ公開に反響殺到「仕事早すぎ」「絶妙に似てないけどそこがいい」
【モデルプレス＝2026/02/22】お笑いタレントのキンタロー。が2月22日、自身のInstagramを更新。フィギュアスケートの“りくりゅう”ペアこと三浦璃来選手、木原龍一選手のモノマネを披露し、話題となっている。
【写真】キンタロー。「感動が蘇る」カツラで“りくりゅう”ハグ再現
キンタロー。は「オリンピック 沢山の感動をありがとう」「私も祝福をさせてください 心からの敬意をこめまして…」「りくりゅうペア！！！！ 金メダル おめでとう御座います」とつづり、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”ペアのモノマネメイクを施した姿を公開。自身も社交ダンサーとしてペアで世界選手権に出場した経験のあるキンタロー。は、他人事とは思えなかったと“りくりゅう”ペアの演技を称賛し、金メダル獲得への感動を記している。また、“りゅう”こと木原選手に扮したのは偶然出会った営業先の音響スタッフだったことも明かした。
投稿では2人で並ぶ写真のほか、それぞれのソロショット、リフトの再現、フリープログラムの演技後のハグの再現などを公開。「絶対に叩かないでください 私も人の子です ちゃんと傷つきます」と呼びかけつつ、ハグショットで抱いているのは木原選手に扮したスタッフではなくカツラを乗せた自身の手であると、ちょっとした裏話も添えられている。
この投稿に、ファンからは「仕事早すぎ」「絶妙に似てないけどそこがいい」「明らかにカツラなのにちゃんと頭に見える不思議」「運命的な出会いだったのね」「感動が蘇る」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キンタロー。「感動が蘇る」カツラで“りくりゅう”ハグ再現
◆キンタロー。“りくりゅう”ペアのモノマネ公開
キンタロー。は「オリンピック 沢山の感動をありがとう」「私も祝福をさせてください 心からの敬意をこめまして…」「りくりゅうペア！！！！ 金メダル おめでとう御座います」とつづり、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”ペアのモノマネメイクを施した姿を公開。自身も社交ダンサーとしてペアで世界選手権に出場した経験のあるキンタロー。は、他人事とは思えなかったと“りくりゅう”ペアの演技を称賛し、金メダル獲得への感動を記している。また、“りゅう”こと木原選手に扮したのは偶然出会った営業先の音響スタッフだったことも明かした。
◆キンタロー。の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「仕事早すぎ」「絶妙に似てないけどそこがいい」「明らかにカツラなのにちゃんと頭に見える不思議」「運命的な出会いだったのね」「感動が蘇る」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】