まだ寒い日が続くけれど、春らしいスタイリングがしたい……そんなときにさっと羽織れて今の気分にも合うアイテムがあれば、頼れる存在になってくれるはず。そんな40・50代の期待に応えてくれそうな新作が【しまむら】の大人ブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から登場しました。軽やかさと実用性を兼ね備え、春先の気温差にも対応できそうな「羽織りアイテム」